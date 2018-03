Les rebelles de la forêt

L’homme et son éternelle opposition à la nature, un sujet souvent utilisé en BD ou au cinéma. La nouvelle série de Stalner sans apporter de réelle nouveauté se révèle bien menée, transformant la forêt emprisonnant les survivants du crash en un être hostile et pensant, soumise qu’elle est à une volonté extérieure. C’est bien fait de bout en bout, avec des décors étouffants de jungle du plus bel effet et un personnage central plus complexe qu’il n’y parait. Un bon moment de lecture pour amateur de SF servi par le dessin impeccable de Stalner.

Sur Terre, l’homme a réussi à dominer la nature. Ici, c’est plutôt l’inverse. 2189, Milan. Le Glory, joyau de la flotte spatiale humaine, s’apprête à effectuer son voyage interstellaire vers la station balnéaire " Paradis Lunella ". Pour le capitaine Sonntag, il s’agit d’un simple vol de routine, 27 petits jours à rêver en chambre de stase... Mais à son réveil, rien ne s’est passé comme prévu : le Glory a dérivé pendant 179 ans pour finalement s’écraser sur une tout autre destination ! Sonntag, comme beaucoup d’autres, est désormais piégé sur Kayenn. Un enfer vert où la forêt est vivante mais mortelle, et où les survivants du crash tentent de survivre dans une cité de fortune construite autour de l’épave du vaisseau. Qui sait les véritables raisons de leur présence dans ce lieu maudit et s’ils seront capable d’en repartir un jour ? (Texte de l’éditeur)

Résilience T.2 – La vallée trahie

Résilience - © Casterman - 2018

Juin 2069, l'Europe est devenue un vaste désert agricole. Adam, Agnès et Ellen ont finalement atteint la mythique vallée de la Résilience et tentent de s'adapter à ce nouveau mode de vie, proche de la nature. Mais le ver est entré dans le fruit. Un espion de DIOSNYTA s'est glissé au sein de leur groupe et menace le cœur de la Résilience. Rejeté par les Résilients qui ne lui font pas confiance et par Agnès qui lui reproche sa liaison avec Ellen, Adam décide de tout faire pour sauver la vallée, quitte à se sacrifier lui-même… (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense :

Après une impression mitigée sur le premier tome de la saga à cause de personnages un peu monolithiques, le deuxième tome de la série apporte une salutaire complexité à Adam le héros de l’histoire et à ses compagnes. Toujours autant d’action et des décors luxuriants font de cet épisode un très bon tome au thème actuel comme l’actu s’est plue à nous le rappeler. Bref, un bon dessin de la plume de l'excellent Augustin Lebon, un bon scénario du même épaulé par une Louise Joor qui semble toujours plus à l'aise dans les ambiances forestières, un bon thème…que demande le peuple ?

TITRE : Résilience T.2 – La Vallée trahie

AUTEURS : Lebon (D & S), Joor (S) et Poupelin (C)

EDITEUR : Casterman

GENRE : Égarés dans la vallée infernale (bis).

Denis MARC