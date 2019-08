Les R'tardataires réconcilient chanson française et rap

"J’écoute votre musique alors que je n’aime pas le rap", voilà une phrase que l’on entend souvent quand il s’agit du groupe liégeois.

Mixés entre passages rappés et passages chantés, les R’tardataires inventent le terme "chanson hip-hop" pour définir leur style musical et marquer la jonction entre la chanson française et le rap.

Au total, 4 musiciens et 2 MC’s forment ce projet musical mêlant reggae, funk et soul, sans oublier le second degré qui a fait leur réputation.

Le groupe est notamment soutenu par Ça balance, le programme d’accompagnement musical organisé par Liège Province Culture.

Sur scène, les R’tardataires se sentent comme "des petits poissons dans l’eau". Retrouvez-les aux Fêtes de Wallonie à Liège le samedi 14 septembre sur la Place Saint-Lambert.