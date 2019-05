Les Prix Rossel de la Bande Dessinée

Le Grand Prix: Frank Le Gall (éditeur : Dupuis)

Théodore Poussin - © Frank Le Gall

Le héros de Frank Le Gall, Théodore Poussin, n’a rien d’héroïque et se laisse souvent mener par les événements. Ses aventures marines et humaines le conduisent finalement à prendre son destin en main pour se conquérir lui-même et aller au bout d’une quête qui ne peut que mêler intimement vie, survie et mort.

Frank Le Gall nous raconte des histoires extrêmement réalistes, mais au travers d'un dessin tout en rondeurs. l y a chez cet auteur complet une osmose entre les mots et le graphisme, entre l’humain et son environnement, entre le rêve et le réel, et c’est qui en fait un des auteurs les plus complets de la bande dessinée, avec des références à des gens comme Hugo Pratt, certes, mais aussi Blaise Cendrars. Un prix largement mérité pour cet auteur qui, dans un style qu’on pourrait qualifier de classique, a réussi à créer une œuvre qui se démarque de la mode et de ses habitudes… Le tout avec un sens aigu de l’aventure et de la manière de la raconter !