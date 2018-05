Les prix décernés au 71e Festival de Cannes

Le Festival de Cannes 2018 s'est achevé ce samedi 19 mai avec la Palme d'Or revenue à Kore-Eda Hirokazu pour "Une affaire de famille". Voici un récapitulatif de l'ensemble des prix décernés à Cannes cette année, toutes sections confondues.

Palmarès du 71e Festival de Cannes

Palme d'or : "Une affaire de famille" de Kore-Eda Hirokazu

Palme d'or spéciale : "Le Livre d'image" de Jean-Luc Godard

Grand prix : "BlacKkKlansman" de Spike Lee

Prix de la mise en scène : Pawel Pawlikowski pour "Cold War"

Prix du Jury : "Capharnaüm" de Nadine Labaki

Prix du Scénario : ex aequo "Heureux comme Lazzaro" de Alice Rohrwacher et "Trois visages" de Jafar Panahi

Prix d'interprétation masculine : Marcello Fonte dans "Dogman" de Matteo Garrone

Prix d'interprétation féminine : Samal Yeslyamova dans "Ayka" de Sergey Dvortsevoy

Caméra d'or : "Girl" de Lukas Dhont

Palme d'or du court-métrage : "Toutes ces créatures" de Charles William

Mention spéciale du jury des courts métrages : "On the Border" de Yan Bian Shao Nian

Un certain regard

Prix un certain regard : "Gräns" ("Border") de Ali Abbasi

Prix spécial du jury : "Les Morts et les autres" de Joao Salaviza et Renée Nader Messora

Prix de la mise en scène : Sergei Loznitsa pour "Donbass"

Prix du scénario : "Sofia" de Meryem Benm'barek

Prix d'interprétation : Victor Polster pour "Girl" de Lukas Dhont

Semaine de la critique

Grand prix Nespresso de la Semaine de la critique : "Diamantino" de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt

Prix SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) : "Kona fer I Strid" ("Women at War") de Benedikt Erlingsson et Olafur Egill Egilsson

Prix Fondation Gan pour la diffusion : "Monsieur" de Rohena Gera

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation : Félix Maritaud dans "Sauvage" de Camille Vidal-Naquet

Prix découverte Leica Cine du court métrage : "Hector Malot : The Last Day of the Year" de Jacqueline Lentzou.

Prix Canal+ du court-métrage : "Un jour de Mariage" d'Elias Belkedda

Quinzaine des réalisateurs

Cette section parallèle du Festival de Cannes est non compétitive mais certains des partenaires attribuent des prix.

Prix Art Cinema Award : "Climax" de Gaspar Noé

Prix SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) : "En liberté" de Pierre Salvadori

Label Europa Cinema : "Troppa Grazia" de Gianni Zanasi

Prix Illy du court métrage : "Skip Day" de Ivete Lucas et Patrick Bresnan

Cinéfondation

Premier prix : "El Verano del leon electrico" ("L'Eté du lion électrique") de Diego Cespedes

Deuxième prix ex aequo : "Kalendar" ("Calendrier") d'Igor Poplauhin et "Dong Wu Xiong Meng ("The Storms in Our Blood" de Shen Di

Troisième prix : "Inanimate" de Lucia Bulgheroni

Prix Fipresci (Prix de la critique internationale)

Meilleur film en sélection officielle : "Burning" de Lee Chang-dong

Meilleur film de la section Un certain regard : "Girl" de Lukas Dhont

Meilleur film de la Semaine de la critique : "One Day" de Zsófia Szilàgyi

Queer Palm : "Girl" de Lukas Dhont

Palm Dog

Palm Dog : "Dogman" de Matteo Garrone

Palm Dog Manitarian Wamiz : "Patrick"

Grand Prix du Jury : Les Pékinois imaginaires de la séquence de rêve du film "Diamantino"