Les jeux vidéo Nintendo contenant des lootboxes ne seront plus disponibles en Belgique

C'est un des désavantage d'être un petit pays : on ne pèse pas lourd dans les parts de marché de grandes industries... Pour preuve, l'étonnante décision de Nintendo concernant ses jeux utilisant le système de lootboxes : il sera tout simplement impossible au public belge d'y jouer.

Les lootboxes, ce sont ces coffres aléatoires payants de plus en plus présents dans les modèles économiques vidéoludiques. Afin de récupérer certains objets ou certaines compétences, un joueur peut payer pour avoir une lootbox, mais sans savoir ce qu'elle contient. En Belgique, la Commission des jeux de hasard a conclu en 2018 qu'une telle pratique relevait des jeux de hasard, et qu'il fallait donc appliquer certaines mesures pour protéger les utilisateurs, surtout s'ils sont mineurs. Dans son rapport, la commission donne donc une série de recommandations aux éditeurs de jeux vidéo, sous peine de poursuite pénale. Par exemple, il faut indiquer clairement les chances de remporter les différents objets, les lootboxes ne peuvent avantager un joueur, et la nécessité de spécifier que le jeu contient des jeux de hasard.