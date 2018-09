Le studio de jeux vidéo Telltale Games, connu pour The Walking Dead, va fermer ses portes

Selon le site spécialisé USGamers, l'équipe réduite travaillerait à la sortie du projet Minecraft Story Mode pour Netflix, laissant croise que "The Walking Dead : Finale season" (la troisième saison d'un point-and-click épisodique basé sur le célèbre comics) serait donc annulé, alors que le premier épisode vient de sortir... et que le deuxième devait suivre sous peu. Les destins de "The Wolf Among US 2" et d'un jeu basé sur la série Netflix "Stranger Things" ne sont pas connus, mais il est peu probable qu'ils voient le jour.

En novembre 2017 déjà, le studio avait subit une grosse restructuration, 90 employés perdant leur emploi. Plusieurs témoignages ont fait état d'un management toxique, poussant les travailleurs à bout afin de sortir leurs jeux dans les temps, et qui a coûté cher à l'entreprise : ses plus grands talents ont quitté le studio, dénonçant la dynamique managériale, et selon certaines analyses, entraînant le studio vers sa faillite.

Lancé en 2004 par des anciens de LucasArts, Telltale Games s'est peu à à peu spécialisé dans les adaptations de films et séries télévisées, sous une forme épisodique et narrative. Ils ont ainsi créé des pendants vidéoludiques de Retour vers le Futur, Batman, Wallace & Gromit, Games of Thrones ou encore Guardian of the Galaxy.