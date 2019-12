Le site "La librairie Belge" fait rayonner les auteurs et éditeurs belges francophones

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être comptez-vous glisser quelques bouquins sous le sapin… Le site lalibrairiebelge.be pourrait vous donner des idées de lectures belges à offrir à vos proches !

La Librairie belge c’est un site internet qui a pour ambition de rassembler les auteurs, éditeurs et lecteurs des arts et des lettres belges francophones. Le catalogue est bien fourni et hétéroclite, il y en a pour tous les goûts. Le site vous permet de faire des recherches par auteur ou par éditeur, ou encore, de naviguer au hasard à travers les titres proposés afin de faire de belles découvertes. Amoureux du livre papier, vous ne trouverez pas de livres numériques sur cette librairie en ligne. Par contre, vous pouvez passer commande et recevoir votre sélection par la poste, pas besoin de se déplacer !

Ce site internet dédié aux arts des lettres belges francophones a été lancé en 2018 par le journaliste Tito Dupret, suite au constat de manque de visibilité des auteurs.trices et éditeurs.trices francophones explique-t-il au site PILEn.

Il est dommage que le minimum ne soit pas fait afin de valoriser l’écrit belge, montrer que ce qui est belge mérite d’être lu.

Le plus de ce site internet c’est qu’il apporte une attention particulière aux livres à tirage réduit afin de leur offrir disponibilité et visibilité. Après un an de mise en service, Tito Dupret explique que son site internet ne touche pas que des Belges ! Il envoie régulièrement des colis à l’étranger, sa libraire compte des lecteurs.trices suisses, français et canadiens. En vendant des livres à l’internationale, Tito Dupret réussit son pari de faire rayonner les auteurs.trices et éditeurs.trices et de leur offrir une plus grande visibilité.