Le saviez-vous : Léopold II était hypocondriaque

Et même… un masque-à-barbe

Si le roi préfère se passer d’accessoires jugés antihygiéniques, d’autres, au contraire, sont indispensables à son quotidien : une perruque étanche et chaude pour recouvrir son crâne et un masque-à-barbe. En effet, le long de sa barbe blanche était parfois recouvert d’un sac imperméable conçu spécialement pour lui. Furieux pouvait-il être lorsqu’il était contraint de l’ôter pendant les cérémonies officielles qu’il présidait.

Un passage des Petites Histoires des Grands de Belgique raconte la stupéfaction de Blanche Delacroix, la maîtresse de Léopold II, en constatant son accoutrement lors d’une ballade dans le Bad Gastein, en Autriche :

"… quelle ne fut pas ma surprise de le voir sortir de sa calèche, gainé jusqu’aux hanches d’épaisses bottes, et le torse emprisonné dans un suroît que les marins endossent les jours de tempête. Et ce n’était pas du tout ! De son menton pendait une longue poche de toile cirée retenue par des cordons à son large chapeau de feutre.

Devant cet accoutrement je ne pus garder mon sérieux. J’éclatai de rire.

– Mais, me dit le Roi, je suis très satisfait de mon invention. Avec cette poche, la pluie peut tomber, je ne crains rien : ma barbe restera sèche. Vous riez, mais vous ne riez pas quand une femme, après s’être lavé les cheveux, les sèche et les enveloppe dans une serviette. Vous ne riez pas, et c’est pourtant la même chose. Les femmes en séchant leurs cheveux, et moi en garantissant ma barbe de la pluie, nous ne faisons que nous préserver des rhumes !"