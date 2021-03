Le saviez-vous : John Lennon avait provoqué le Vatican

"Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that. I’m right and I will be proved right. We’re more popular than Jesus now – I don’t know which will go first, rock and roll or Christianity. Jesus was alright, but his disciples were thick and ordinary . It’s them twisting it that ruins it for me."

BRITAIN-LENNON FILER - © STR - BELGAIMAGE

Il faudra attendre que cette interview exclusive arrive aux mains de la presse américaine, en août, pour que de virulentes réactions se multiplient.

Plusieurs états conservateurs américains comme le Kentucky, l'Ohio, la Géorgie, la Caroline du Sud et l'Utah condamnent fermement ces propos que plusieurs perçoivent comme une menace à la religion chrétienne. Le Ku Klux Klan s'en mêle, les menaces de mort se multiplient et des autodafés s'organisent en Alabama où de nombreux disques des Beatles sont détruits. Dans des pays à forte communauté chrétienne, comme le Mexique ou l'Afrique du Sud, certaines radios cessent même de diffuser leur musique.

Pourtant, force est de constater que les paroles de la star de Liverpool sont altérées, en passant de "[we are] more popular than Jesus" à "[we are] bigger than Jesus".

En guise de soutien au groupe, une des stations de Fort Know à New York décide de diffuser leur musique pour la première fois et jusqu'à nouvel ordre.