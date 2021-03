Le saviez-vous : Darwin devait devenir prêtre

Pasteur en devenir

Sous les bons conseils de son père, Charles opte finalement pour une vocation de pasteur et s’inscrit au Christ’s College de Cambridge en 1827. Dans son ouvrage consacré à Darwin et à la religion, Patrick Tort, historien des sciences français, reprend cette citation du naturaliste :

"L’idée me plaisait d’être curé de campagne. C’est pourquoi je lus attentivement "Pearson on the Creed" ("Ce que doit croire un pasteur") et quelques autres livres sur la divinité ; et comme je n’avais pas alors la plus petite ombre de doute quant à la vérité absolue et littérale de chaque mot de la Bible, je me persuadai bien vite que nos Principes devaient être pleinement acceptés."

Son diplôme en mathématiques, lettres et matières classiques lui permet ensuite d’accéder à une position respectable au sein de l’Eglise anglicane.

Au Christ’s College, Darwin suit les cours d’histoire naturelle du révérend John Stevens Henslow. Durant les leçons particulières de théologie, le professeur de botanique fait découvrir à son élève les écrits de William Paley. C’est surtout "Théologie naturelle ou Preuves de l’existence et des attributs de la divinité, tirées des apparences de la nature" qui finit par convaincre Charles de s’intéresser à la science.