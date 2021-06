Le saviez-vous : Christophe Colomb n’a pas vraiment découvert l’Amérique

Comme presque tous s’accordent sur une Terre ronde, un navigateur génois envisage de passer par l’Ouest. Le 3 août 1492 marque la première des 4 expéditions de Colomb vers une terre que Vespucci appellera plus tard 'le Nouveau Monde' .

Les voyages exploratoires se multiplient dans l’Europe de cette fin du XVe siècle . Financées par les empires européens, ces expéditions ont pour but d’ouvrir de nouvelles voies commerciales . L’Espagne et le Portugal, les deux grandes puissances maritimes de l’époque, cherchent un passage plus rapide pour atteindre les Indes orientales .

En son temps, Colomb n’est pas le seul à fouler le sol américain : l’italien Giovanni Caboto ou encore Amerigo Vespucci qui sera le premier à parler du "Nouveau Monde" alors que Colomb pense uniquement avoir rejoint l’Asie. "J’ai donné les Indes au roi et à la reine", écrivit-il ainsi dans son testament.

Des historiens affirment même que des contacts auraient déjà été établis entre Portugais et Danois avec l’Amérique avant le XIIIe siècle .

Des sources révèlent qu’en Europe, l’existence d’une terre outre-Atlantique aurait été rapportée sur le continent bien avant Colomb. Des moines irlandais et des baleiniers basques auraient été de passage, sans initier un mouvement de colonisation .

Bien que le concept de "découverte" nous donne l’image d’ une terre vide et non-peuplée , il en était tout autrement à l’arrivée de Christophe Colomb. A Bahamas puis à Cuba, en effet, ces terres étaient déjà peuplées par des millions d’habitants .

Colomb n’est donc pas le premier à avoir eu l’intention d’ exploiter l’Amérique et les populations qui s’y trouvaient, néanmoins, il est le premier à y parvenir .

En tentant de s’établir vers Terre-Neuve-et-Labrador, ces "hommes du Nord" sont finalement repoussés par les Amérindiens qui déjouent toute tentative de colonisation de leur terre et leur peuple.

Aux environs de l’ an 1000 , en effet, les Vikings avaient franchi l’Atlantique pour coloniser le Groenland . Nommé à la tête de la colonie scandinave suite à la mort de son père, Erik Eriksson décide d’emmener les Vikings plus loin vers l’Ouest .

L’arrivée de Christophe Colomb en Amérique coïncide, pour la population locale, au déclenchement d’un vaste processus de colonisation . Là aussi, on apprend que le navigateur génois n’était pas forcément pionnier en la matière.

Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes et spécialiste de l’Amérique coloniale, Virginie Adane situe la naissance du mythe Colomb à la fin du XVIIIe – début du XIXe siècle, "au moment où on essaye de formaliser l’Histoire et de lui donner un sens". L’indépendance des Etats-Unis, en 1776, est en effet passée par là…

"L’histoire de Colomb, au XVIIIème-XIXème siècle, c’est aussi celle-là, résume Virginie Adane dans cet article du magazine Geo : "la jeune Amérique, une nouvelle nation qui tente de s’émanciper d’un récit trop anglais."

Dans ce contexte, il était plus appréciable de parler d’un explorateur génois que d’aventuriers britanniques aux origines de la colonie.

Démis de ses fonctions par la Reine d’Espagne pour ses exactions, Christophe Colomb incarnait également cet explorateur trahi par le Vieux Continent, pendant que les Américains, eux, subissaient la tyrannie du roi Georges III.

Aussi, quelle fierté pour ces nombreux immigrés italiens arrivés dans le Nouveau Monde dans le courant du XIXe siècle de conter les mérites de cet explorateur génois.

"De nos jours, les historiens tentent de déconstruire cette part du mythe de Colomb, en même temps qu’ils tentent de déconstruire la notion de “découverte” de l’Amérique. Parler de “découverte”, c’est dire qu’on a atterri sur un continent vide et non peuplé, ce qui n’était pas le cas. C’est une notion très eurocentrée, qui occulte la présence des populations autochtones et qui confisque leur parole." poursuit Virginie Adane.