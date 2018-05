Le Prix Reine Mathilde récompense pour la première fois deux lauréats

Le prix Reine Mathilde a distingué mercredi pour la première fois en 17 ans deux lauréats ex-aequo. Les asbl Un! k et Commusaic dont les projets cadrent parfaitement avec le thème "Music Connects" ont donc reçu chacune la somme de 5.000 euros.

L'asbl Un! k (Mont-Saint-Guibert) a ainsi été récompensée pour l'organisation de l'Unisound BW Festival, un festival de musique "100 pc accessible" aux festivaliers porteurs d'un handicap physique ou mental. Le festival, qui se déroulera les 28 et 29 juin prochains à Court-Saint-Etienne, entend œuvrer de cette manière en faveur d'une plus grande inclusion mais aussi d'une plus grande justice sociale.

Le deuxième projet récompensé est celui porté par l'asbl Commusaic (Herne - Saint-Pieters-Kapelle). L'initiative, intitulée Beyond beats en bars, doit permettre à des jeunes de 14 à 20 ans qui séjournent dans quatre centres de détention du nord du pays de réaliser un album de hip-hop à partir de leur propre histoire. Originalité supplémentaire: des jeunes de la prison new-yorkaise de Rikers Island participeront au projet de manière virtuelle.

La Reine avait rencontré avant la remise des prix les 13 finalistes retenus pour l'édition 2018 du Prix Reine Mathilde.