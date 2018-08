Le premier trailer de Life is Strange 2 accentue encore plus le mystère

Ça y est, plus d'un mois après l'annonce de la sortie du deuxième opus de la série Life is Strange pour fin septembre (avec un teaser qui ne révélait... pas grand chose), la première bande-annonce du jeu vidéo de Dontnod vient d'être mise en ligne ce jeudi soir. Et si les fans pensaient en savoir plus sur les personnages, l'intrigue, ou le lieu où se déroulera l'action... c'est bien mal connaître le studio français, qui prend toujours un malin plaisir de ne lever qu'une infime partie du voile qui recouvre leur jeu.

D'une durée de 56s, ce trailer nous emmène à bord d'une voiture de police au travers des images de sa caméra surveillance. Après une dizaine de secondes, on voit le policier sortir de sa voiture, appelant du renfort suite à un code 10-10 (bagarre en cours). Et ensuite... et bien on vous laisse le découvrir par vous-même.