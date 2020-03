Le nouveau projet de Rone allie ballet et musique électronique - © Tous droits réservés

Room With A View @ Théâtre du Châtelet (Official Teaser) - 05/03/2020 Rone, (LA)Horde, Le Ballet de Marseille & Le Théâtre du Châtelet presents ROOM WITH A VIEW, March 5 to 14, 2020. Eager to open its doors to new audiences and always eager for new artistic experiences, the Théâtre du Châtelet has chosen to give carte blanche this season to Rone, a major artist on the electronic scene in recent years. With this commission from the Théâtre du Châtelet, RONE gives a new dimension to his career by composing the music for the show ROOM WITH A VIEW. For this world premiere, which will take place on March 5, 2020 at the Théâtre du Châtelet, RONE has chosen to collaborate with the LA HORDE collective, which is responsible for the staging and choreography of the show, surrounded by the eighteen dancers of the Ballet National de Marseille. Music - Rone Music production - InFiné Artistic concept - Rone & (LA)HORDE Staging & choreography - (LA)HORDE - Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel Set design - Julien Peissel Lighting design - Eric Wurtz Costume stylism - Salomé Pouloudenny Dancers - Ballet National de Marseille : Sarah Abicht, Daniel Alwell, Mathieu Aribot, Malgorzata Czajowska, Clara Davidson, Myrto Georgiadi, Vito Giotta, Nathan Gombert, Nonoka Kato, Kelly Keesing, Yoshiko Kinoshita, Angel Martinez Hernandez, Filippo Nannucci, Tomer Pistiner, Aya Sato, Dovydas Strimaitis, Elena Valls Garcia, Nahimana Vandenbussche Creative direction - Alice Gavin (Associate Artist at the Ballet National de Marseille) Photography - Boris Camaca Production - Théâtre du Châtelet