Le New York Times compte 4,5 millions d'abonnés, dont 3,5 en ligne

New York Times : la forte hausse des abonnements - JT 19h30 - 07/10/2018 Une plongée à présent au cœur de l'un des plus prestigieux journaux du monde : le New York Times. Avec près de 4 millions d'abonnés, papier et numérique, le quotidien américain a totalement réussi son virage digital. Et son succès actuel n'est pas tout à fait étranger à l'arrivée au pouvoir d'un certain Donald Trump.