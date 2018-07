Le meilleur groupe d'electro-jazz du moment, BadBadNotGood au Melt Festival

Les quatre gars qui réinventent le jazz étaient au Melt Festival, Arte en a profité pour capté leur concert, solide comme à leur habitude.

BadBadNotGood est en pleine tournée, ils ont notamment fait un saut à Dour et au Melt Festival, en Allemagne, où a été enregistré le concert. Une bonne occasion de découvrir ce que ce groupe rayonnant propose sur scène. Originaire de Toronto, au Canada, BBNG mélange avec délice les influences cuivrées et électroniques au hip-hop. Composé de Matthew Tavares au clavier, Chester Hansen à la basse, Leland Whitty au saxophone, et Alexander Sowinski à la batterie, le groupe existe depuis 2010. Les quatre gars de Toronto ont déjà travaillé avec des artistes de renom comme Tyler, The Creator, Kendrick Lamar ou encore Ghostface Killah. Ils se sont aussi fait remarqué par le producteur Kaytranada, rien que ça. Sur scène, BBNG est à peu près ce qui se fait de mieux en matière d’electro-jazz, enchaînant les fulgurances instrumentales propres au domaine de Miles Davis en insufflant des nappes plus électroniques actuelles. Extraordinairement talentueux, les quatre jeunes musiciens sont à voir absolument sur scène, en attendant leur prochain passage, il est possible de se régaler avec la captation au Melt Festival 2018.

Retrouvez le concert du groupe canadien sur le site d’Arte Concert ou ci-dessous :