Le L-Festival consacre 10 jours aux femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres

La 6e édition du L-Festival, qui se déroulera du 22 novembre au 1er décembre prochain à la Rainbowhouse à Bruxelles, propose une programmation à la fois festive et engagée dédiée aux femmes LBT avec des ateliers, des expos, une manifestation, des tables rondes, des projections de films et des rencontres. Le but est de donner de la visibilité aux femmes queers, valoriser l'art lesbien, bi et trans à travers de multiples disciplines et connecter les mouvements queers femmes, indique la Rainbowhouse Brussels, à l'initiative de l'évènement.

Le festival s'ouvrira le 22 novembre avec le vernissage de "Chosen", un projet photographique de l'artiste franco-britannique Béa Uhart qui explore les intimités amicales et les familles dans les communautés queers. Les associations femmes membres de la RainbowHouse auront également l'opportunité de présenter leurs activités à destination des femmes lesbiennes, bies, trans et féministes, lors du network-day Powher le 24 novembre. Les organisateurs proposent aussi de participer à la marche annuelle contre les violences faites aux femmes au sein du Queer Crew.

Le L-Festival donne carte blanche à l'association Huis van De Mens pour aborder les thématiques LGBTQI+ et la jonction des traditions et des religions à travers les performances artistiques et le débat: "Naast mijn haart, mijn geloof en traditie".

Les organisateurs ont également programmé la projection du film "Désobéissance", pour aborder la thématique bisexuelle et qui sera suivie d'un débat.

Enfin, le festival se terminera sur une soirée dansante au bar Benelux, dans le centre de Bruxelles.