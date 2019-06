Le jeu vidéo aura bientôt sa cérémonie de remise de prix : " Les Pégases du Jeu Vidéo"

Prévue pour 2020, la cérémonie des " Pégases " récompensera les jeux vidéo, comme les Césars le font pour le cinéma, les Molières pour le théâtre et les Victoires pour la Musique.

Grande première, le Syndicat Nationale du Jeu Vidéo l’a annoncé ce mercredi 5 juin, une cérémonie de récompenses dédiée uniquement au jeu vidéo aura bientôt lieu. Les prix seront remis par la toute nouvelle Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. "Le jeu vidéo est pour le XXIe siècle ce que le cinéma a été pour le XXe", prônent les responsables de cette initiative.

La cérémonie sera retransmise en direct à la télévision. Durant la soirée de gala, 19 prix seront remis pour récompenser la production, essentiellement française, de jeux vidéo. Les statuettes auront la forme d’un " Pégase ", un petit cheval de bronze plaqué or.

Le jury sera constitué des membres de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Elles est composée de 5 collèges répartis par métiers : technologie, design, images et son, management, édition. A cela s’ajoute un collège de membres honoraires, c’est-à-dire des métiers qui ont un rôle indirect dans la production : les journalistes, les influenceurs et les enseignants.

Parmi les catégories de prix on retrouve les classiques, meilleurs jeux étrangers, des catégories de genres (action, aventure, etc.), de métiers (excellence visuelle, excellence narrative) mais aussi des catégories plus modernes et originales comme " le meilleur e-sportif ", " le meilleur influenceur " et " le meilleur service d’exploitation ".

La première cérémonie des Pégases des Jeux Vidéo aura lieu début 2020 et récompensera les jeux sortis l’année précédente. Pour être éligibles, les jeux devront avoir été développés principalement en France, outre les prix dédiés à la production étrangère bien évidemment.