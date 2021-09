Le festival Europalia "Trains &Tracks" s’ouvrira cet automne en Belgique

Le festival Europalia a dévoilé jeudi à Bruxelles sa nouvelle édition "Trains & Tracks", qui sera dédiée à la révolution ferroviaire. Il proposera du 14 octobre au 15 mai prochain plus d’une cinquantaine d’événements artistiques en tous genres sur la thématique dans de multiples lieux culturels et gares de tout le pays, et même par-delà les frontières. L’exposition d’ouverture "Voies de la modernité" prendra place aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles du 15 octobre au 13 février. Elle mettra en lumière l’impact de l’arrivée du train dans la société à travers la peinture et les reflets de la peur et de la fascination pour la modernité qui transparaissent des toiles. L’exposition se penchera également sur les rapports entre le train et les pionniers du cinéma à travers notamment une rétrospective de la Cinematek.

5 images L’exposition prendra place aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles du 15 octobre au 13 février © EUROPALIA (page Facebook)

Pour le projet "La Flèche et L’Éléphant", un train refera le 19 mars prochain le trajet historique du tout premier train de passagers du continent européen, qui a relié Bruxelles à l’atelier central de la SNCB à Malines en 1835. En route et à l’arrivée, des prestations artistiques rythmeront le parcours des voyageurs. Plus largement, le parcours artistique "Endless Express" évoquera du 23 octobre au 13 février, dans plusieurs gares et le long de la ligne Ostende-Eupen, la promesse du progrès, l’industrialisation et la façon dont cette dernière a transformé le pays. Des promenades à pied et à vélo seront aussi proposées à Bruxelles pour appréhender les effets de la présence du chemin de fer sur la ville. Au Musée des Beaux-Arts de Tournai, l’artiste italienne Raffaella Crispino présentera du 29 janvier au 18 septembre 2022 des œuvres inspirées notamment de la toile "L’Abdication de Charles Quint" de Louis Gallait, œuvre monumentale, qui a sillonné l’Europe à bord d’un train afin de promouvoir le jeune État belge.

5 images © ID/ Lieven Van Assche / NMBS (page Facebook) © Tous droits réservés © ID/ Lieven Van Assche / NMBS (page Facebook)

L’exposition Orient Express à Train World propose également du 26 octobre au 17 avril un regard critique sur les coulisses de ce train mythique. Les heures plus sombres du train seront évoquées avec la conférence Trains & Holocaust le 17 janvier à la Caserne Dossin et celle intitulée Trains & Tracks in Africa qui se tiendra les 16 et 17 mars au Musée royal de l’Afrique centrale. Le 17 novembre à Bozar, des jeunes aborderont le train du futur et son rôle dans un monde plus durable avec des personnalités politiques telles que le Premier ministre Alexander De Croo et le commissaire européen en charge du Green deal Frans Timmermans. La littérature sera également du voyage. Les auteurs Thomas Gunzig, Caroline Lamarche, Lisette Lombé, Erwin Mortier, Lize Spit et Rob Van Essen ont réinventé le genre des romans de gare dans leur publication "Entre les lignes".