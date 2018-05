Le Festival au Carré fêtera le retour de l'été à Mons

Le 19e Festival au Carré de Mons, organisé depuis 2 ans par Mons Arts de la Scène (MARS), se déroulera dans divers endroits de la cité du Doudou du 29 juin au 10 juillet. L'événement fêtera le retour de l'été en proposant, pendant une dizaine de jours, une déclinaison des arts de la scène.

Théâtre, chanson, jazz, danse, fêtes nourriront le 19e Festival au Carré à Mons, qui rayonnera dans divers lieux de la ville, de la Cour du Carré, des Arts, au Théâtre Le Manège, la Maison Folie et la salle Arsonic.

Le Festival prendra son envol dès le 21 juin avec une semaine de mini-concerts sur "La Terrasse" et des soirées-ciné sous les étoiles. La création restera une valeur fondamentale de l'événement: le public pourra ainsi assister, entre autres, à la création d'Anne-Cécile Vandalem "Arctique", à celle de Vincent Hennebicq "L'Attentat". La jeune création sera également à l'honneur dans une présentation des cinq artistes qui créeront début septembre dans le cadre de la deuxième édition du festival "Le Festin Mons-Borinage".

Côté musical, les organisateurs annoncent, entre autres, le groupe chilien Chico Trujillo, le groupe montois Suarez, un solo de Riton Liebman ou encore l'opéra de Mozart Cosi fan tutte.

La famille aura également sa place dans la programmation qui annonce, entre autres, Wim Vandekeybus et sa performance "Go figure out yourself!". Le public pourra aussi assister à une soirée jazzy, pop-soul, groove. Une autre soirée fêtera les 40 ans du label belge "Igloo" et réunira sur scène des artistes de la scène jazz, notamment Charles Loos et Steve Houben, Eric Legnini et Philip Catherine.