Le défi fou du musicien Denis Baeten : enregistrer, mixer et fabriquer un album en un jour !

Aujourd’hui sort le superbe "Time Bomb !" du batteur bruxellois Denis Baeten. Pour ce premier album, le musicien s’est lancé un défi de taille : l’enregistrer, le mixer, le produire et le fabriquer en une seule journée… Défi réussi !

Denis Baeten est un musicien confirmé dont le tout premier album sort aujourd’hui. "Time Bomb!" c'est un savoureux mélange de jazz moderne mélodique, de rock sauvage et de pop alambiquée. Pour marquer le coup de ce premier projet solo, le batteur bruxellois s’est lancé un défi un peu fou : produire cet album de A à Z en une seule journée : "J’avais déjà fait un concert en trio avec certaines de mes compositions. Les musiciens ne connaissaient pas les morceaux et j’ai remarqué qu’ils étaient faciles à jouer et qu’il y avait une vraie spontanéité dans la manière de les jouer. J’ai trouvé cela formidable et ça m’a donné envie de capturer ce moment-là."

Pour enregistrer cet album du "Denis Baeten Trio", le batteur a convié Ambroos De Schepper au Sax alto et Matteo Mazzù à la basse. Les deux musiciens sont arrivés en studio sans connaître les morceaux : "C’est une approche assez magique quand on fait confiance aux musiciens avec lesquels on travaille. Je savais que Ambroos et Matteo en étaient capables et je suis très fier du résultat. On a lu une fois les mélodies, on s’est échauffés 45 minutes et puis c’était parti ! Enregistrer dans ces conditions, crée aussi une sorte de concentration et de focus extrême. On sait qu’on n’a pas droit à l’erreur."

Je voulais capturer l’énergie du moment de la manière la plus spontanée possible. Une sorte de retour aux fondements du Jazz des années 50/60 mais avec un son résolument moderne.

Denis Baeten a poussé le concept d’album enregistré en un jour très loin : en plus de l’enregistrement, le mixage et le graphisme ont également été réalisés en direct. "Ma sœur est la graphiste qui a travaillé sur le projet. Je lui ai simplement donné le titre de l’album et quelques mots-clefs, pour le reste je lui ai laissé quartier libre. C’était important que ce travail-là soit également fait en direct car je voulais vraiment qu’à la fin de la journée je puisse tenir en main l’album et que le niveau de finition soit élevé" confie l’artiste.