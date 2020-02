Le coronavirus donne des sueurs froides à l'industrie du gaming: la GDC 2020 reportée

Toujours selon Rumph, la sortie de certains jeux vidéo pourrait être affectée : en effet, les plus grosses boîtes de création de jeux vidéo, tels que Blizzard, EA ou Ubisoft, ont toutes des studios de développement et des sous-traitants en Chine, tant du côté de la production 3D que du portage des jeux (c’est-à-dire leur adaptation sur une nouvelle plateforme). Une des premières victimes est le jeu "The Outer Worlds", de Private Division, qui voit sa version Switch reportée, le coronavirus ayant impacté son partenaire chinois.

Il y a tout d’abord eu, début février, cette annonce du CEO de Nintendo, Shuntaro Furukawa, comme quoi certains retards dans la production de sa dernière console, la Switch, et certains accessoires, seraient "inévitables". Une analyse de Ken Rumph, dans le South China Morning Post , estime que si la diminution de l’activité chinoise devait durer plus d’un mois cela pourrait affecter la sortie des nouvelles consoles, PS5 et Xbox series X, à l’automne 2020. Le secteur est ultra-dépendant de la Chine pour sa production d’hardware : selon Niko Partners , 96% des consoles vendues aux États-Unis sont produites en Chine.

Avec l'épidémie de coronavirus, l'activité manufacturière de la Chine a atteint son plus bas niveau historique en février. Une situation économique incertaine commence sérieusement à affecter certaines industries, tout particulièrement celles dépendants de composants électroniques. Parmi elles, l’industrie vidéoludique montre certaines craintes, tant du côté de la production que dans la participation et l’organisation d’événements, tels que les compétitions d’esport ou les salons.

Annulations en cascade... et report de la GDC 2020

Au-delà de la création des jeux vidéo, et de la production des hardwares, c’est également toute la sphère événementielle autour du gaming qui est impactée. Une annonce qui a fait grand bruit est celle de l’annulation de la participation de Sony au salon PAX East, considéré comme un des plus gros salons du jeu vidéo, et où la firme prévoyait notamment de révéler une première démo jouable de "The Last of Us Part II", exclusivité PS4 très attendue.

Mais c'est clairement la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco, autre grande messe annuelle dans le monde du gaming, qui est le plus touchée par les annulations en cascade. Facebook, Sony, Microsoft, Unity et Kojima Studio (pour ne citer qu'eux) ont annoncé, par précaution envers leurs employés, ne pas y participer. Les organisateurs de l'événement on finalement décidé de reporter le salon, sans pour autant expliquer pourquoi.