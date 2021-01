Le co-inventeur du web est un Belge

En 1989 , Tim Berners-Lee eut une idée de génie : une bibliothèque géante permettant aux universités et instituts du monde entier d’ échanger des informations instantanément . Dans cette ère de conquête digitale , un ingénieur belge a permis la mise en circulation d’un outil dont très peu pourraient se passer aujourd’hui.

Quand 2 clics pourraient donner la réponse à tout

Tim Berners-Lee rentre en contact avec notre ingénieur belge dans le cadre de son projet innovant : une bibliothèque de savoirs géante en libre accès pour tous et toutes. Parmi de nombreux spécialistes, Robert Cailliau est le seul à percevoir le potentiel et tente l’aventure.

Deux technologies sont incontournables pour mener à bien ce service de transport d’informations via le réseau internet : l’hypertexte, c’est-à-dire l’utilisation d’hyperliens pour permettre à un document de donner accès à d’autres et, d’autre part, l’Internet Protocol (IP) permettant de connecter les ordinateurs entre eux et ainsi faciliter le transfert de données.

Heureux hasard, Cailliau est justement en train de mettre sur pied un projet d’hypertexte au sein du CERN, pour partager des documents entre les employés qui possèdent un Macintosh.