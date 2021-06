Le château de Freÿr se veut durable grâce à son projet "Zéro Émissions"

Divers travaux et aménagements ont été réalisés entre 2017 et 2021 au Château de Freÿr (Hastière). Ceux-ci avaient pour objectif d’assurer la pérennité du site, classé au Patrimoine majeur de Wallonie, tout en réduisant son empreinte environnementale .

Cette réflexion a abouti à divers travaux et aménagements tels que le remplacement des chaudières à mazout par des chaudières à plaquettes (copeaux de bois) dont le bois utilisé pour les plaquettes provient de l’entretien et de la valorisation des bois du domaine, la création d’une station d’épuration pour assainir les eaux du château ou encore des travaux au niveau de la toiture, des charpentes, de certaines menuiseries et des façades selon des techniques artisanales ancestrales.

Un pré-verger a par ailleurs été restauré dans un des coteaux du château. "Il a été boisé durant des décennies mais une étude paysagère a montré qu’à l’époque, c’était un pré-verger. Une opération de déboisement a été menée et on a replanté des cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers, etc. et réensemencé le tout. Une vingtaine de moutons appartenant à un éleveur local y pâturent tandis que les fruits seront transformés en jus en collaboration avec une cidrerie locale", explique encore Cathy Verbist.

Ce magnifique domaine en bord de Meuse comprend des jardins classiques en terrasses, des jeux d’eau mélodieux, des orangers tricentenaires et 6 km de labyrinthes. Le château situé dans la commune d’Hastière, près de Dinant est un coin idéal pour les curieux en recherche d’une après-midi champêtre et dépaysante.