Layla Claire, lauréate 2008

Née en 1982, la soprano canadienne Layla Claire a étudié le chant à l’Université de Montréal et s'est perfectionnée dans le domaine de l’opéra au Curtis Institute à Philadelphie. Première bénéficiaire du Hildegard Behrens Foundation Award, elle est lauréate des concours de Stenhammar (Prix Mozart), du Palm Beach Opera et de la Fondation George London, entre autres. Elle a obtenu des bourses de la Fondation J. Desmarais et du Conseil des Arts du Canada.

En 2008, elle est lauréate du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.