La sombre histoire des cousines d'Elizabeth II

Le septième épisode de la saison 4 de la série The Crown – qui revient sur l’histoire du règne d’Elizabeth II – revient sur une lourde affaire de la famille royale britannique. En effet, la sœur de la Reine découvre avec effroi l’existence de deux "hidden cousins" laissées pour mortes dans un asile. Apprenant que sa mère était au courant de leur existence, Margaret s’indigne : "Locked up and neglected. They’re your nieces — daughters of your favourite brother. It’s wicked and it’s cold-hearted and it’s cruel and it’s entirely in keeping with the ruthlessness which I myself have experienced in this family."

Buckingham Palace réagit à cette nouvelle : “We have no comment about it at all. It is a matter for the Bowes-Lyon family.”

Un documentaire choc

En 2011, un documentaire intitulé "The Queen’s Hidden Cousins" est diffusé sur Channel 4 démontrant le cruel désintéressement de la famille royale vis-à-vis de Nerissa et Katherine. Des anciennes infirmières de l’asile témoignent que jamais aucun parent ni membre de la famille royale n’ont rendu visite aux deux sœurs. Ni lettre ni de carte de vœux à Noël ou pour d’autres occasions. Nerissa et Katherine savaient pourtant parfaitement qui elles étaient et qui étaient les célèbres membres de leur famille.

Une des témoins précise aussi que les cousines auraient pu aujourd’hui "être compréhensibles si elles avaient suivi des cours d’orthophonie et qu’elles auraient pu mieux communiquer. Elles comprenaient plus que ce qu’on aurait pu croire. C’était trop triste. Pensez à ce que leur vie a pu être. Elles étaient deux sœurs adorables" (Source : Nicolas Fontaine, "Nerissa et Katherine : les cousines retardées mentales d’Elizabeth II, cachées et déclarées mortes", Histoires royales, 17/11/2020).

La diffusion du documentaire aurait déplu à Elizabeth II, comme l’explique une source proche de la famille royale britannique : "The Queen is very, very upset at the thought that this programme is being made which is just not true. Both Katherine and Nerissa were visited very regularly by their family but neither could speak, and throughout their lives had the thinking age of four years old." (Source : Sarah Young, "The Queen’s 'hidden' cousins : who were Nerissa and Katherine Bowes-Lyon and why were they kept away from the royal family ?", The Independant, 26/11/2020).