La RTBF vous accompagne aux Fêtes de Wallonie !

Un (petit) peu d’histoire

Pourquoi fête-t-on la Wallonie ? Fixées officiellement par décret au troisième dimanche de septembre, les festivités rendent hommage aux combattants wallons des Journées de septembre 1830. Eh oui, il y a 189 ans, la Révolution belge chassait les troupes hollandaises de notre territoire.

Malgré le goût prononcé des Wallons pour la fête, il fallut attendre encore quelques dizaines d’années avant de voir les Wallos se mettre en place. C’est à la fin du XIXe siècle, à Liège, que les premiers mouvements d’affirmation de la conscience wallonne ont eu envie de marquer le coup.

Première organisation officielle en 1913 à Verviers, elles connaîtront pourtant un essor colossal postérieur grâce au militant wallon et homme politique namurois, François Bovesse. Politiques et populaires, ces célébrations devaient encourager les Wallons à défendre et promouvoir leur identité et leurs droits.

Le 23 juillet 1998, d’ailleurs, les autorités politiques wallonnes consacrent un usage profondément ancré en officialisant cette fête par un décret.