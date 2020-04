La reprise de la chanson"Vesoul" de Jacques Brel en version confinement

Le confinement inspire les artistes. Nombreuses sont les reprises de chansons dont les paroles ont été détournées pour faire écho à la situation exceptionnelle que nous traversons. Sur Youtube, cette reprise confinée de Jacques Brel explose le compteur de vues…

"T’as voulu voir le salon et on a vu le salon. T’as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T’as voulu voir le placard et on a vu le placard. T’as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T’as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. T’as voulu voir le balcon, on n’avait pas de balcon. Ouais, c’est con." C’est sur ces paroles et sur l’air de "Vesoul", de Jacques Brel, que commence cette étonnante reprise par un groupe français intitulé "Les Goguettes".

La réalisation est simple, puisqu’elle a été faite chez les musiciens, avec les moyens du bord. Mais les paroles humoristiques ont fait mouche. Elles font écho à une situation que nous sommes nombreux à vivre, en France, en Belgique et dans tant d’autres pays à travers le monde. Le confinement, les règles compliquées de déconfinement, les amendes qui nous pendent au nez…

Publiée il y a une semaine, la parodie comptabilise déjà plus de 3 millions de vues, la vidéo est d’ailleurs entrée dans le "Top 12 des tendances" de Youtube en France. Un succès auquel le groupe ne s’attendait pas : "On a fait comme d’habitude, on a mis la vidéo sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, on l’a envoyée à tous nos abonnés, mais on n’a rien fait de plus", explique Clémence, l’une des membres du groupe dans un article de BFM TV.

Malheureusement, le groupe "Les Goguettes", comme tant de musiciens et d’artistes, est privé de la tournée qu’ils avaient prévu de faire cet été. Par contre, vous pouvez toujours découvrir leurs chansons en allant sur leur page Facebook ou sur leur chaîne Youtube.