La playlist qui va mettre de la joie et de la bonne humeur dans votre confinement

Dans 2 heures, nous allons entrer en période de confinement jusqu’au 5 avril prochain. Cette nouvelle vous angoisse peut-être, à juste titre. On a la solution pour vous aider à vous détendre, une playlist pleine de joie et de bonne humeur…

Le média musical Jack (de Canal +) a créé une playlist intitulée "50 titres pour garder le moral pendant la fin du monde" et on en a bien besoin. Durant 18 jours, nous sommes obligés de rester chez nous entre quatre murs avec un minimum de contacts extérieurs… Pour que cette période difficile soit plus douce, nous vous proposons d’écouter cette playlist de Jack. Impossible de l’écouter sans avoir envie de chanter sur les Beach Boys, danser sur The Weekend, se faire un câlin sur Pink Floyd… Il s’agit d’une playlist 100% positive et feel good, à écouter sans modération !

Pour les plus téméraires et pour ceux qui ont du second degré, n’hésitez pas à écouter les playlists "lockdown" et "coronavirus" dont nous vous parlions dans de précédents articles. Ces playlists sont légèrement plus anxiogènes puisque tous les titres sont liés de près ou de loin aux thèmes de la maladie, du virus ou encore de la fin du monde… Vous êtes prévenus !

Retrouvez toutes les informations concernant les mesures du confinement ici.