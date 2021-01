La lettre amusante laissée par Winston Churchill après son évasion de prison

Une lettre d'excuse ironique

Conscient qu’il ne pourra sortir de Pretoria que par la petite porte, Churchill tente de se joindre au plan d’évasion échafaudé par le capitaine Haldane et le sergent Brockie. Lorsque le grand soir arrive, le 12 décembre 1899, le fugitif laisse derrière lui une lettre à l’intention de De Souza, ministre de la Guerre de la République du Transvaal :

[EN] “I have the honour to inform you that as I do not consider that your Government have any right to detain me as a military prisoner, I have decided to escape from your custody. Regretting that I am unable to bid you a more ceremonious or a personal farewell, I have the honour to be, Sir, your most obedient servant, Winston Churchill.”

[FR] "J’ai l’honneur de vous informer que, comme je considère que votre gouvernement n’a pas le droit de me détenir en tant que prisonnier militaire, j’ai décidé de m’évader de votre prison. Regrettant de ne pouvoir vous faire un adieu plus cérémonieux ou personnel, j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre plus humble serviteur, Winston Churchill."