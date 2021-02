La chorale "Sing Out Brussels !" vous invite à danser chez vous sur leur nouvelle reprise

"Sing Out Brussels !", une chorale bruxelloise LGBTQI + vient de sortir une reprise du tube "Dancing on my own" de Robyn. Dans le clip qui accompagne la vidéo, on voit les chanteurs s’apprêter pour sortir et faire la fête… Depuis leur salon !

"Sing Out Brussels !" est une chorale LGBTQI + qui prône la tolérance, le respect et la liberté. Habituellement, les membres se réunissent tous les mercredis soir à Etterbeek dans une ambiance de partage alliant plaisir d’être ensemble, fierté d’être soi-même et bienveillance.

A cause du confinement, la chorale ne peut plus se réunir pour continuer à répéter. Cela ne l’empêche cependant pas de sortir de nouvelles reprises en vidéo ! "Sing Out Brussels" vient en effet de partager une très belle reprise du titre "Dancing on my own" de la chanteuse Robyn. Un beau clin d’œil à la situation que l’on vit tous depuis quelques mois : "Même si nous sommes physiquement séparés, nous croyons plus que jamais que continuer à créer ensemble, à chanter ensemble et à continuer à danser ensemble, nous rapproche et répand un message d’espoir et un sentiment d’appartenance." Les chanteurs vous invitent à faire pareil à la maison : "Qu’attendez-vous ? Ne perdez pas votre joie de vivre ! Poussez vos meubles, mettez-vous sur votre 31, montez le son… Et dansez !" Il est vrai que rien ne vous interdit de danser chez vous !

Une vidéo pleine de sourires, de bonne humeur et d’envie de partager qui fait du bien au moral !

Si vous souhaitez rejoindre "Sing Out Brussels !", sachez que la chorale est déjà complète pour la saison 2021-2021 mais de prochaines auditions auront lieu durant l’été 2021. Pour vous tenir au courant des prochains castings, rendez-vous sur le site internet de "Sing Out Brussels", leur page Facebook, compte Instagram ou chaîne Youtube.