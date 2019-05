La chanteuse Chris partage les commentaires homophobes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux

C’est sur son compte twitter que la chanteuse Chris (anciennement Christine and the Queens), a décidé de partager les commentaires haineux et homophobes qu’elle reçoit sur ses réseaux sociaux. Engagée pour la cause LGBTQ, l’artiste a décidé d’à son tour dénoncer l’homophobie dont sont victimes certains artistes gays, lesbiens et queer, dont elle.

“Mon Instagram subit actuellement un raid d’attaques haineuses, homophobes. Je partage ici les insultes pour vous montrer qu’il y a encore beaucoup de travail à faire contre l’intolérance en France, et que tout cela ne fait que m’apporter encore plus de détermination” a écrit la chanteuse sur son compte twitter. Pour accompagner ce message d’appel à la tolérance, Chris a accompagné son tweet de captures d’écran de messages homophobes et haineux qu’elle reçoit. Les messages sont violents, certains sont accompagnés de croix gammée, d’autres d’arc-en-ciels barrés.

Il semblerait que ce regain de haine et de violence fasse suite à une interview que la chanteuse a accordée au Monde. Dans cet entretien Chris raconte sa renaissance. Elle explique que quand elle était petite, elle avait du mal à se reconnaître dans les images de jeunes filles apprêtées et hypersexualisées dans les magazines féminins. Une interview sincère qui n’a apparemment pas plu à tout le monde.

La chanteuse a également été nominée aux Out d’Or 2019. Il s’agit de prix qui célèbrent la visibilité des personnes LGBTI. Chris est nominée dans la catégorie "personnalité LGBTI de l’année", aux côtés de Bilal Hassani, Océan, Kiddy Smile et d’autres personnalités de la communauté qui ont brillé dans l’une ou l’autre discipline, mais surtout dans leur engagement et leur appel à la tolérance. Selon Chris, cette nomination pourrait avoir un lien avec les menaces et messages de haine qu’elle a reçus dernièrement : " je suppose que cette nomination a réveillé les furieux des internets, si vous avez l’énergie de les signaler, c’est plus apaisant pour tout le monde ! ".

L’artiste ne se laisse pas abattre devant tant de commentaires abjects : “Face aux violences, je ne resterai ni silencieuse ni inactive. Les artistes qui m’inspirent son ceux qui portent fièrement leur différence. D’ailleurs, c’est bientôt la pride!"

Suite à ces publications, la chanteuse a reçu énormément de messages de soutien et d’amour qui font chaud au cœur et redonnent espoir en l’humanité.