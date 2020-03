La BBC met en ligne gratuitement plus de 16.000 de ses effets sonores

La BBC ouvre sa bibliothèque sonore au monde via le site BBC Sound Effects où sont disponibles plus de 16.000 sons issus de ses archives.

L’ambiance sonore de la forêt tropicale d’Afrique de l’Ouest durant la nuit, des interférences radio dues à une clôture électrique, des pleurs de bébé, des applaudissements : des milliers de sons en tous genres sont désormais accessibles pour tous sur le site BBC Sound Effects.

Il s’agit d’une gigantesque base de données sonore qui rassemble toute sorte de bruits : des cris d’animaux, des bruits de pas, des ambiances tropicales ou citadines… Le site est facile d’utilisation puisqu’il y a un moteur de recherche ergonomique et performant. Vous pouvez y chercher des sons par nom ou par mot-clé. La durée des sons va de quelques secondes à plusieurs minutes et tous peuvent être soit écoutés en ligne soit téléchargés au format WAV non compressé.

Il est bon à savoir que si le téléchargement de ces sons est gratuit, leur usage reste circonscrit à des fins personnelles, éducatives ou de recherche précise la licence. Pour tout usage commercial, une autorisation expresse doit par contre être obtenue. Pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation, rendez-vous ici.

Dans le même style, il existe le site Conserve the sound, qui lui propose des enregistrements sonores d’objets du quotidien devenus désuets comme le magnétoscope, la machine à écrire ou encore le moulin à café, pour ne jamais oublier le son de ces appareils d’une autre époque.