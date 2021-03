L'ULB ouvre un "Musée temporaire du confinement"

Deux services de l'Université Libre de Bruxelles, ULB Culture et Archives, ont décidé de récolter créations, objets et témoignages de la communauté universitaire sur l'expérience "hors normes" du confinement. L'exposition sera lancée le 18 mars, pile un an après le basculement de nos vies dans le premier confinement...

En quelques mois, ULB Culture a rassemblé une centaine d’objets, de dessins, d'histoires, de photos, de montages, ou encore de clips musicaux à propos du confinement. "Riche d’expressions spontanées, d’humour, de fuites, de dérisions, de spleens ou de rêves, l’exposition reflète ses contributrices et contributeurs, mais confronte aussi le public à ses propres perceptions vis-à-vis du confinement" peut-on lire dans le communiqué qui annonce cette exposition originale.

Les Archives de l'ULB ont quant à elles rassemblé des témoignages d'étudiants sur le confinement. Cette partie est évolutive puisque les visiteurs sont également invités à partager leur ressenti et à raconter la manière dont ils ont vécu le confinement. Le tout se fera face caméra dans un espace propice au témoignage, installé au cœur de l'exposition. "En cette période de crise sanitaire, nous avons en effet, toutes et tous, développé de nouveaux modèles sociaux, tout en réinventant notre rapport au travail et à sa temporalité. Ces changements du quotidien, fondamentaux pour la compréhension d'une société, intéresseront à coup sûr les chercheuses et chercheurs du futur qui tenteront de comprendre non seulement les modalités pratiques de ces transformations, mais aussi le ressenti des acteurs et témoins de celles-ci."

En plus de la partie exposition de souvenirs et partage de témoignages, le "Musée temporaire du confinement" de l'ULB exposera également des artistes dont les oeuvres sont en lien avec cette période "hors normes". Parmi les artistes, Kantazul présentera ses dessins de personnes masquées, Gormand A., ses BD sur le thème du confinement, Viviane Desmet, des carnets et une aquarelle en hommage à Marcel Moreau, et Charles Kaisin, des origamis issus du projet " Origami for Life ". Et enfin, parce que le secteur hospitalier était en première ligne, un espace du Musée donnera à voir une sélection des photos réalisées pendant le premier mois du confinement à l’Hôpital Erasme, par le photographe Charles Chojnacki :" In Vivo, tous les visages d’Erasme".

INFORMATIONS PRATIQUES

À partir du 18 mars 2021 à 12h.

Espace Allende, campus du Solbosch, avenue Héger, 1000 Bruxelles.

De 12h à 17h du lundi au samedi

Informations et inscriptions obligatoires : Culture@ulb.be

L'exposition continuera à être enrichie, grâce aux contributions de la communauté universitaire, sans date de fin prévue pour le moment.