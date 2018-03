L'industrie culturelle et créative va bénéficier de 25 millions d'euros de prêts garantis

Grâce à l'intervention de l'Union européenne, les opérateurs culturels et l'industrie créative belge devraient profiter d'ici 2020 d'un accès plus aisé aux prêts financiers, et ce à hauteur de quelque 25 millions d'euros.

Le Fonds européen d'investissement (FEI) a signé lundi à Bruxelles un accord avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre établissant un mécanisme de garantie financière avec les fonds d'investissement ST'ART (pour la Communauté française) et PMV (pour la Flandre).

Ce nouveau mécanisme doit permettre à ces deux intermédiaires financiers d'élargir leurs financements auprès des secteurs culturels et créatifs et de prendre davantage de risques.

Sur trois ans, 25 millions d'euros de prêts pourront ainsi être accordés à un total de 140 acteurs environ pour des montants pouvant aller jusqu'à deux millions d'euros.

Le mécanisme de garantie, qui s'inscrit dans le cadre plus large du plan d'investissement pour l'Europe initié par le président de la Commission Jean-Claude Juncker, est ouvert à toutes les disciplines de la culture (cinéma, festivals, patrimoine, édition,...), ainsi qu'aux domaines tels que l'architecture, le design et les jeux vidéos.