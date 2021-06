L’album au café d’Alain Pierre et confiné de Rafiki Jazz

Rencontre avec le guitariste Alain Pierre dans l’émission "Le Monde Est Un Village" sur La Première. Un petit tour musical au café avant de parler du dernier album de la formation Rafiki Jazz en mode "chacun chez lui".

La tournée musicale d’Alain Pierre

En 2019, Alain Pierre a publié un album solo intitulé "Sitting In Some Café", avec différentes guitares : classique, folk 6 et 12 cordes et fretless. Rappelez-vous ces moments où nous pouvions aller et venir, s'asseoir et discuter, déguster et profiter des ambiances et des bienfaits terrestres des cafés... c'était il y a peu de temps mais aussi très longtemps. Alain Pierre a trouvé inspiration et connivence dans ces moments de convivialité.

Un album à domicile

En fin d’interview, Didier Melon présente le nouvel album de Rafiki Jazz. Basés à Sheffield en Angleterre, les musiciens de Rafiki Jazz, empêchés de se rassembler en raison de la pandémie, ont décidé malgré tout d'enregistrer leur nouvel album "Nduggu Dust" à distance et en temps réel. Fameuse prouesse technique puisque les nombreux membres du groupe jouent d'un très large assortiment d'instruments traditionnels et chantent dans de nombreuses langues... en toute décontraction !