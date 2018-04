"Love and Money" de Dennis Kelly nous offre une galerie de personnages endoctrinés par le besoin supérieur d’avoir, de posséder. Qui sommes-nous ? La somme de nos expériences, de nos émotions ? Ou la somme d’argent amassé au fil d’années de labeur ? Réflexion sur ces questions, "Love and Money" sera à vivre au Théâtre de Poche à Bruxelles du 10 avril au 5 mai.

Mardi 10 avril : Marka

L'Agenda de L'Invitation, du 9 au 13 avril - © Tous droits réservés

Depuis sa première guitare achetée en 1978, Marka (alias Serge Van Laeken) n’a cessé de s’exprimer à travers la musique. Avec le Groupe "Allez Allez" tout d’abord puis lors d’une carrière solo durant laquelle il explorera les rythmes et les thèmes en suivant sa curiosité. Seul en scène avec sa guitare et accompagné de projections de clips et de photos, Marka creuse ses antagonismes, décortique ses idées loufoques et ses angoisses, prend sa revanche sur ses dérapages et surtout, se moque de lui-même. Il sera en concert le 20 avril à Mazy.