L'Agenda de L'Invitation, du 30 avril au 4 mai

50 ans après sa création belge au Rideau, Michael Delaunoy met en scène ce chef-d’œuvre de Beckett, à la langue ciselée et percutante. Un texte qui témoigne avec humour de notre lutte contre toute forme de perte. Une farce tragique et tendre sur la faculté des humains à rester dignes. Le spectacle se joue jusqu'au 9 mai au Théâtre des Martyrs à Bruxelles.

Cette exposition bicéphale célèbre la rencontre des arts plastiques et de la littérature : Sara Conti illustre l’histoire de Rouge et Seymour écrite par Mathieu Pierloot. Ses œuvres très inspirées de la nature humaine ou sauvage sont à découvrir jusqu'au 19 mai à Maison Culturelle de Quaregnon .

Mercredi 2 mai : Sub_Lab

Sub_Lab est une plateforme qui tente de promouvoir la culture émergente à Bruxelles et en Wallonie.Elle met en avant des artistes multidisciplinaires et organise des événements dans des lieux insolites. Sub_Lab investit la Quincaillerie à Bruxelles pour un festival autour du thème " Mal élevé ". Une proposition de scène libre et neutre dédiée à l’expérimentation. Exposition, projections, poésie, théâtre, musique, performance, radio, et microédition les 27, 28 et 29 avril.