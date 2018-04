L'Agenda de L'Invitation, du 23 au 27 avril

Philosophe et enseignant, Mathieu Evrard s’est mis à écrire sous le choc des attentats. Mais c’est sa colère face à la violence sociale imposées aux travailleurs de Caterpillar générée par une décision d’actionnaires américain qui lui a fait écrire ce roman : "L'idée de l’infini", qui raconte le destin de trois familles ouvrières, toutes différentes et toutes liée par une même entreprise.

"La Convivialité" est une conférence ludique, instructive et interactive sur notre rapport à l’orthographe mené par deux anciens profs de français, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Le spectacle-conférence tourne en Wallonie, jusqu’au 23 juin.

Jeudi 26 avril : Hugues Hausman

Hugues Hausman est comédien à la scène et à l’écran, scénariste et réalisateur de courts et de longs métrages, auteur d’un roman mais aussi dessinateur et illustrateur. Il joue dans la pièce "L'Aristo du Cœur" au Comédie Centrale à Liège jusqu’au 6 mai.