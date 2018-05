L'Agenda de L'Invitation, du 21 au 25 mai

Dans le cadre du 50e anniversaire de mai 68, le Théâtre de Poche ouvre son Village de la Contestation. Des spectacles à déguster dés 15 ans dont "Circus 68", mais aussi pour les plus jeunes les spitantes "Royales Marionnettes", des conférences gesticulées, du slam, des concerts, des documentaires et des ateliers.

Créé en 1986 , le défilé de la Cambre mode permet de découvrir les stylistes de demain et constitue pour ces créateurs en fin de parcours une véritable carte de visite professionnelle souvent couronnée d’un prix pour les aider à se lancer dans la profession. Le défilé aura lieu 1er et 2 juin aux Halles de Schaerbeek.

Vendredi 25 mai : SuperMouche

Le festival SuperVlieg SuperMouche, c'est 40 spectacles et ateliers qui chatouillent les sens : acrobatie, théâtre, musique, installations magiques in situ, un coin sensoriel pour les plus petits et plusieurs bars d'été. Les bénévoles et les habitants vous accueillent pour cette fête de début d’été au Parc de Forest, les 9 et 10 juin.