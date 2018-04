Musique, expo, théâtre... Voici le programme de la semaine:

Lundi 16 avril : Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune L'Agenda de L'Invitation, du 16 au 20 avril - © Tous droits réservés Savoir d’où on vient pour savoir où on va, prendre conscience de la mixité de nos origines et vivre une histoire humaine à travers des images et des chansons, ce sont les sujets qui animent la pièce "Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. La pièce raconte l’histoire d’immigrés italiens venus en Belgique en 1964 suite aux accords italo-belges, et se joue au Palais des Beaux Arts de Charleroi du 2 au 6 mai.

Mardi 17 avril : "Rule of Three" de Jan Martens L'Agenda de L'Invitation, du 16 au 20 avril - © Tous droits réservés Performance dansée à mi-chemin entre concert, boîte de nuit et recueil de nouvelles, "Rule of Three" de Jan Martens et NAH , plonge le spectateur dans une méditation sauvage fondée sur des oppositions : apaisement et explosion, précision et intuition, cœur et raison. À voir au Beursschouwburg à Bruxelles du 26 au 28 avril.

Mercredi 18 avril : "Save the date" de la compagnie MueSer L'Agenda de L'Invitation, du 16 au 20 avril - © Tous droits réservés "Save the Date" est une pièce créée en 2015 par la toute jeune compagnie MueSer, rassemblée autour d’une identité commune et issue d’une même génération : celle de la réussite obligatoire, mais c’est aussi un banquet de mariage qui tourne d’une façon particulière. Un spectacle réussi et performant pour mettre une claque à la tyrannie de la performance et de la réussite. À voir le 4 mai au Central à la Louvière.

Jeudi 19 avril : Intergalactic Lovers L'Agenda de L'Invitation, du 16 au 20 avril - © Tous droits réservés Intergalactic Lovers est un groupe flamand relativement peu connu en Wallonie et en France. Leur troisième album "Exhale", sorti en septembre 2017, est un concentré d’électro pop dans l’esprit d’Interpol, de The Cure et New Order. Le groupe en concert au festival de Ronquières le 5 août.

Vendredi 20 avril : Dewi Origami L'Agenda de L'Invitation, du 16 au 20 avril - © Tous droits réservés Dewi Brunet est un artiste plieur autodidacte qui depuis 10 ans explore et réinterprète l’art traditionnel et les techniques modernes du pliage japonais pour en révéler les applications dans le design, la science, la botanique, la mode ou encore l’architecture. Poétiques et techniques, les œuvres de Dewi Brunet vous plongerons dans la réflexion et la méditation. Il propose deux ateliers les 23 mai et 23 juin chez You Do à Bruxelles.