L'Agenda de L'Invitation, du 14 au 18 mai

Acteur, auteur, compositeur, interprète, Vincent Scarito vient de sortir son troisième album, "What’s in the Fridge", à l'atmosphère tantôt jazzy, tantôt blues.

Mercredi 16 mai : L'installation sonore de Raymond Delepierre

Raymond Delepierre vit et travaille à Bruxelles. Le son l’amène, de la composition sonore à l’installation en galerie, à développer des formes performatives bruitistes et expérimentales. Il sera possible d'entendre l’installation sonore de Raymond Delepierre, qui mélange sculptures, vidéos, performance, les 1er et 2 juin à la gare du Congrès à Bruxelles.