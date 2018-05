L'Académie royale de Belgique accueillera 15 nouveaux académiciens samedi

L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique accueillera samedi, lors d'une cérémonie au Palais des Académies à Bruxelles, 15 nouveaux membres titulaires ou associés, dont le mathématicien et député français du parti La République en marche (LREM) Cédric Villani.

Les nouveaux élus rejoindront leurs aînés, à raison d'une séance par mois, afin de mener réflexions et actions au regard d'enjeux sociétaux ou de sujets de pointe. Ils sont environ 200 résidents en Belgique et 200 associés à l'étranger, réunis en quatre classes distinctes: celle des Sciences, celle des Lettres, celle des Arts et celle de Technologie et société.

Parmi les 15 nouveaux élus - dont cinq femmes - issus des sphères politique, artistique ou universitaire, figurent notamment l'ambassadeur de Belgique au Canada, Raoul Delcorde, mais aussi le député français du département de l'Essonne Cédric Villani, mathématicien de renom et professeur à l'Université Claude-Bernard-Lyon.

Les nouveaux membres et associés sont choisis sur base de propositions d'un ou plusieurs académiciens déjà élus dans chaque classe.

Par le passé, Paul Magnette, Philippe Maystadt ou encore Umberto Eco ont également fait leur entrée à l'Académie.

Les origines de l'institution remontent à 1769 lorsque fut fondée à Bruxelles une société littéraire placée sous les auspices du comte de Cobenzl. A l'époque, les deux tiers de ce qui est actuellement la Belgique faisaient partie de la monarchie austro-hongroise. L'institution a subi plusieurs évolutions au cours des années avant de prendre la forme sous laquelle elle se présente aujourd'hui.

Elle a pour principales missions de "promouvoir les travaux de recherche et d'encourager les entreprises scientifiques et artistiques qui réclament son concours matériel ou moral".