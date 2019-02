"korczak, la tête haute", au Blocry à Louvain-la-Neuve jusqu'au 1er mars

Korczak, la tête haute, une création au Blocry à LLN, jusqu’au 1er mars.

Et sur scène trois comédiens exceptionnels : Alexandre Von Sivers, Cécile Van Snick et Stéphanie Moriau. Nous sommes dans l’univers de Janusz Korczak, interprété par Alexandre Von Sivers. Nous sommes en 1942, dans le ghetto de Varsovie, et dans l’orphelinat qu’il a créé pour venir en aide aux enfants juifs. Médecin, pédiatre, son unique préoccupation se sont les enfants. Les nazis lui proposent de partir, de quitter le ghetto, mais il connait le destin qui est réservé à tous, et il décide d’accompagner les orphelins jusqu’à la chambre à gaz. Il meurt en 1942, et juste avant de disparaitre, il rédige ce qui servira de base à la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant à l’ONU. Alexandre Von Sivers et Stéphanie Moriau retourne dans leurs souvenirs pour évoquer Janusz...