Étendu sur l’actuel Angola, le Gabon et sur les deux Congo, mon Kongo avait attisé au XVe siècle les convoitises de colons portugais. Si l’entente entre les chefs côtiers et les négriers portugais ou hollandais était plutôt bonne, les relations s’envenimèrent quelques siècles plus tard.

La religion comme étendard

Kimpa Vita, la Jeanne d’Arc congolaise - © Capture d'écran Youtube

Issue de la noblesse congolaise, d’un peuple appelé Bakongo, j’étais devenue catholique comme bon nombre de mes frères et sœurs des suites du messianisme portugais et capucin.

En plus d’être devenue une parfaite croyante, on m’appelait Nganda Marinda – ce qui signifie – un relais, un lien indéfectible entre Dieu et les hommes. En 1704, un chrétien vénéré par les Portugais du nom d’Antoine de Padoue envahit mon esprit. Il me somma de réunifier le Kongo autour de la capitale oubliée – Mbanza Congo, renommée Sao Salvador – et y réinstaller le trône de Pedro IV.

Cet appel à la lutte contre l’occupation portugaise devenait alors l’essence même de mon existence. Aujourd’hui encore, je reste connue comme la fondatrice de l’"antonianisme", un courant religieux de l’Eglise catholique teinté de spiritualité congolaise.

Guidée par ma foi, je rassemblais ainsi des milliers de fidèles du Kongo dans la capitale pour faire entendre nos voix en menant une campagne pacifiste. Face à l’inefficacité de celle-ci, plusieurs de mes frères se préparèrent à l’art de la guérilla.