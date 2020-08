Kathrine Switzer : courir ou renoncer

Je décide de ne pas en rester là : légalement, rien ne pouvait me refuser cette course, à l’exception d’un nouveau règlement de l’ Amateur Athletic Union (AAU) qui, depuis 1961, interdit aux femmes les courses sur route. Dans les faits, on peut souvent courir, mais nos résultats ne sont pas comptabilisés , sous peine de sanctions pour les organisateurs.

Bobbi Gibb devient une inspiration, moi qui, à cette époque, m’entraîne déjà dans une équipe exclusivement masculine de l’Université de Syracuse (New York) mais à qui on refuse toute compétition. Lorsque je prends enfin mon courage à deux mains pour approcher mon entraîneur, Arnie Briggs , il me répond qu' "une femme trop sportive risque de se retrouver avec de grosses jambes, la poitrine velue et l’utérus qui descend".

« Je veux finir à genoux s’il le faut, sinon personne ne me prendra au sérieux »

Ce matin-là, je m’accompagne d’Arnie et de Tom Miller, mon compagnon de l’époque, sur la ligne de départ. Pour n’éveiller aucun soupçon au préalable sur la présence d'une femme parmi les participants, je m'annonce comme 'K. Switzer' sur la liste.

"De loin, je me noyais dans la masse. Tout le monde courait partout. C’était complètement désorganisé. Et nous voilà partis… Les premiers kilomètres sont vraiment sympas. On rigole, les gens passent à côté de nous en nous motivant, mais après trois kilomètres environ, le bus de presse arrive derrière nous… Les journalistes me voient avec mes cheveux et mes amis. Ils deviennent super excités parce qu’il y a une femme qui court le marathon avec un dossard.

[…] Il y a un autre bus derrière avec des membres de l’organisation. Le directeur de la course saute du bus et j’entends le bruit des semelles en cuir. Je me retourne au moment où il m’attrape. Il a le visage le plus féroce que j’ai jamais vu et me crie 'Dégage de ma course !' Mon coach intervient mais il le gifle et m’attrape par le sweat. J’essaie de m’enfuir et il tire sur mon dossard. Mon petit ami lui donne un grand coup pour le dégager. Après l’attaque, je comprends qu’il faut que je termine cette course, sinon on va dire que les femmes ne peuvent pas le faire. "

- Kathrine Switzer

Après 4h20 d’effort, loin de mon record personnel de 2 heures 51 minutes 75 secondes, je franchis la ligne d’arrivée. Parce que ma victoire personnelle risquait de prendre une ampleur peu souhaitable, je suis aussitôt radiée de la Fédération américaine d’athlétisme.