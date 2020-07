Joseph Anténor Firmin, seul contre tous pour défendre la 'race' humaine

Dans cette seconde moitié du XIXe siècle , la craniologie et la classification s'imposent pour démontrer la supériorité de la prétendue race blanche sur les autres dites 'inférieures'. C'est alors que, seul contre la majorité de mes condisciples, je décidai de faire preuve d'honnêteté scientifique : le genre humain ne serait-il pas, en réalité, unique , et l'inégalité des races , inexistante ? Le tout n'était pas de le dire mais, pouvaient-ils l'entendre ?

Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis ces intellectuels, supposés n'être mus que par l'objectivité scientifique et non la spéculation, en train de retourner ces crânes dans tous les sens possibles et imaginables. L'objectif ? Expliquer la supériorité raciale par la taille de la boîte crânienne , notamment.

Réponse à Gobineau et son 'Essai sur l’inégalité des races humaines'

Si mon existence a (très modestement) traversé les décennies, c'est pour mon ouvrage - "De l’égalité des races humaines", publié en 1885 - réfutant catégoriquement l’infériorité native de la race noire.

Une petite remise en contexte s'impose. Entre 1853 et 1855, l'écrivain et politique français, Arthur de Gobineau, publiait son 'Essai sur l’inégalité des races humaines', véritable apologie de la hiérarchisation raciale, plus tard récupérée dans l'idéologie nazie. Dans son ouvrage, Gobineau émet l’hypothèse selon laquelle l’espèce humaine était unique à l’origine, avant d’être divisée en races distinctes (noire, jaune et blanche).

Mêlant humour et anthropologie positive, en excluant toute prétention et agressivité, je décidai de réagir en usant de ma culture encyclopédique. En 1885 alors que, la même année, à Berlin, les puissances européennes se partageaient le reste du monde, "De l’égalité des races humaines" est publié.

662 pages réduisaient ainsi le soit-disant discours scientifique de l’inégalité à un ensemble de superstitions, 662 pages pour initier à l'éthique du vivre ensemble et ainsi démanteler la haine qui divise.