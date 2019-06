Isaac et Nora, les enfants chanteurs qui font fondre la toile

Des vidéos de parents qui chantent accompagnés de leurs parents, on en voit beaucoup passer sur Facebook et Youtube, mais elles ne sont pas toutes du même niveau... La dernière en date est celle d'Isaac et Nora, deux petits Bretons qui ont réussi à mettre internet d'accord.

Cette vidéo n'a l'air de rien de plus qu'une énième du genre où l'on voit un papounet à la guitare, son fils à la trompette et sa fille au chant. Sauf que la reprise de "Veinte anos", par Isaac et Nora fait un carton. 20 millions de vues en 5 jours, une pluie de likes et de partages sur Facebook. Ce succès, ces deux enfants le méritent pleinement car ils nous offrent là 3 minutes et 27 secondes d'éternité.

Isaac (11 ans) et Nora (8 ans) sont de la ville de Quimper en Bretagne. Leur papa, Nicolas, les accompagne à la guitare. Ancien musicien, Nicolas a décidé de se remettre à la musique à la naissance de son premier enfant. Il a ensuite transmis sa passion dès le plus jeune âge à son fils et sa fille qui se révèlent déjà très talentueux. A cappella ou avec des instruments, en rue, sur un balcon ou sur de petites scènes, cette famille mélomane partage avec la toile des instants de pure poésie et ça fait du bien.

Pour suivre les aventures de ces petits chanteurs, rendez-vous sur leur page Facebook ou sur leur Youtube. Vous pourrez apprécier ces instants de douceur à leur juste valeur.