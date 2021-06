"Il n’y a que vous", le nouveau récap personnalisé de Spotify qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Vous le voyez déjà partout sur vos réseaux sociaux : Spotify vient de lancer "Only you", que l’on peut traduire par "Il n’y a que vous". Il s’agit d’un nouveau récap qui revient sur les goûts uniques de chaque utilisateur…

Habituellement, c’est en fin d’année que Spotify vous propose de découvrir via une sorte de rétrospective ce que vous avez écouté durant l’année écoulée. Sur les réseaux sociaux, le récapitulatif de fin d’année de Spotify est à chaque fois largement partagé, à tel point que cela a donné des idées au géant du streaming musical pour se faire de la publicité gratuitement. Spotify vient de lancer un tout nouveau service qui s’intitule : "Only you" et qui sera disponible tout au long de l’année.

Quoi de neuf ? Un thème astral audio !

Tout comme le "Wrapped" de fin d’année de la plateforme, "Only you" dévoile des indications personnalisées sur le comportement d’écoute de ses utilisateurs. Ces nouvelles statistiques sont centrées sur des données personnalisées et originales de cinq manières différentes.

La première statistique révèle un "combo unique d’artistes" qui réunit deux chanteurs ou chanteuses opposés que vous avez écouté récemment l’un à la suite de l’autre. "Un mélange unique, dont vous seul avez le secret". C’est une façon de montrer l’étendue et la spécificité des goûts musicaux de chaque utilisateur. Qui d’autre que moi écoute Air après avoir écouté Billie Eilish ? Personne d’autre me jure Spotify !

La deuxième information révélée par "Only You" dévoile trois morceaux que vous avez écoutés récemment. La spécificité de ces trois titres est qu’ils sont issus de trois décennies différentes. Vous découvrez ensuite un "moment unique", qui consiste à vous faire découvrir quel morceau vous écoutez à un moment bien particulier de la journée. Dans mon cas, Spotify m’a révélé que j’écoute beaucoup "Le courage des oiseaux" de Dominique A, le soir avant de m’endormir.

L’information la plus partagée sur les réseaux pour le moment est celle liée au "thème astral audio". Spotify associe un artiste à votre signe solaire, lunaire et ascendant. L’artiste "solaire" représente ainsi le ou la chanteuse la plus écoutée au cours de ces six derniers mois, l’artiste "lunaire" symbolise le côté sensible de l’abonné, tandis que l’artiste "ascendant" évoque une nouveauté découverte récemment par l’utilisateur. Enfin, le géant du streaming vous fait choisir avec quels artistes vous souhaiteriez partager un dîner de rêve. J’avoue que le combo Franck Ocean, Odezenne et James Blake me séduit pas mal. Ces deux dernières informations pourront être mises à jour de manière régulière, en fonction de votre humeur, de vos dernières découvertes musicales.

Pour tester ce service gratuit, connectez-vous à votre compte Spotify. Ne soyez tout de même pas trop dupes… Derrière cette nouvelle campagne de communication se cache un but précis : faire parler un maximum de la plateforme en comptant sur les utilisateurs pour partager leurs données sur Snapchat, Instagram et compagnie… Car même si la campagne vous fait croire que vous êtes uniques dans votre manière d’écouter la musique, le but du jeu est bien entendu de vous amener à réagir de la même façon que tout le monde en partageant vos données en masse afin d’appartenir au "groupe des utilisateurs de Spotify". Un comportement qui ne vous rend plus si unique que ça au final...