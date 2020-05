Prenez des formes simples avec des gradients de couleurs basiques, qui prennent vie grâce à des animations minimales : vous aurez Ibb et Obb, un jeu de plateforme qui dévoile toute sa richesse dans son mode coopératif, dont la simplicité est la force principale. Car Richard Boeser et Roland Ijzermans, les deux hommes formant le studio Sparpweed, ont réussi le tour de force de ne baser le gameplay de ce jeu que sur une seule action : le saut, avec une astuce : une double gravité. Durant les 15 niveaux, Ibb et Obb ne feront que sauter, alternant d'une gravité à l'autre, afin de pouvoir continuer leur chemin, dans un univers très coloré, d'une mignonnitude extrême : du miel pour les yeux. Tout y calme, paisible, afin de laisser le temps au joueur de comprendre et d'avancer à son rythme.

Une coopération tout en douceur Tout l'intérêt du jeu réside dans le degré de coopération, et de la maîtrise dont devront faire preuve ses deux joueurs-coopérateurs. Au fur et à mesure de la progression, de nouveaux éléments de l'environnement permettent de réaliser des associations d'actions de plus en plus complexes (sans entrer dans l'extrême), d'une satisfaction intense lorsque l'enchaînement se réalise à la perfection. Donnant ainsi lieu à des scènes de liesse, de rires de soulagement, et de cris de victoire complètement disproportionnés au succès engrangé.

Ibb & Obb : douceur, coopération et intuition - © Sparpweed

